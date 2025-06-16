İran'dan İsrail'e: Tel Aviv'i boşaltın

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İsrail, yaklaşık 200 savaş uçağıyla düzenlediği saldırılarla İran’ın nükleer tesisleri, askeri noktaları ve yerleşim alanlarını hedef aldı. Bu saldırılarda İran ordusunun çok sayıda üst düzey komutanı, nükleer bilim insanları ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

TAHRAN HALKINA BOŞALTMA UYARISI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran’daki halka tahliye çağrısında bulundu. Sözde Savunma Bakanı Katz, Tahran halkını ağır bedeller ödemekle tehdit ederken Başbakan Netanyahu da “Tahran’ı boşaltın, harekete geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN TEL AVİV’E MİSİLLEME: TEL AVİV'İ TERK EDİN

Devrim Muhafızları, Tel Aviv’deki İsraillilere şehirden derhal çekilmeleri yönünde uyarıda bulundu.