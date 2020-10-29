İran'dan Karabağ'da kalıcı ateşkes önerisi

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yardımcısı Irakçi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kalıcı ateşkesi görüştü. Irakçi'nin Ankara'yı da ziyaret edeceği öğrenildi.

İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabulucu olmak için harekete geçti.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Karabağ sorununa kalıcı ateşkes önerisi hazırladıklarını söyledi.

TAHRAN'DAN ATEŞKES GİRİŞİMİ

Devlet televizyonuna konuşan Zarif, yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi'nin söz konusu öneriyi sunmak için Bakü ve Erivan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Irakçi'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Bakü'de bir araya geldiği görüldü.

"AMAÇ, ERMENİSTAN'A NEFES ALDIRMAK"

Anlaşmazlığın barışçıl diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyleyen Zarif'e göre, Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermeli.

Ancak İran'ın çözüm önerisi girişimi hakkında, Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren "Ermenistan'a nefes aldırmak" şeklinde yorumlar yapıldı.

ANKARA'YA GELECEK

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Irakçi'nin ateşkes teklifi ile ilgili olarak Moskova ve Ankara'yı da ziyaret edeceğini bildirdi.

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