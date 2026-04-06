İran'dan misilleme: İsrail'in merkezinde art arda sirenler çaldı

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı ifade edildi.
İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
DOĞU KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ
Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.
