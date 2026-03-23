İran'dan yeni tehdit: Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Orta Doğu'da gerilim sürüyor...

ABD ve İsrail’in başlattığı İran savaşında neredeyse bir ay dolmak üzere.

İRAN'IN BASRA KOZU

24’üncü günü yaşanan savaşta Washington ve Tel Aviv ikilisi, İran’a yönelik yoğun saldırılarla ülkedeki askeri altyapının büyük kısmını imha ettiğini savunuyor ve Tahran yönetiminin birçok kilit ismi suikastlarda öldürüldü.

Savaş öncesi İran'ın en büyük tehdidi olan Basra Körfezi savaşın ilk günlerinde kapanırken bu kez İran'dan yeni bir tehdit geldi.

"BASRA KÖRFEZİ'NE MAYIN DÖŞENECEK"

İran Savunma Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Düşmanın, İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi, Fars (Basra) Körfezi'ndeki tüm ulaşım hatlarının çeşitli deniz mayınlarıyla döşenmesiyle sonuçlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, böyle bir durumda ise Basra Körfezi'nin uzun bir süre boyunca Hürmüz Boğazı'na benzer şekilde ciddi bir geçiş kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

"SALDIRILARA KARŞILIK VERİLECEK"

Savunma Konseyi, İran'a saldırılara destek vermeyen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için İran ile koordinasyon sağlaması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'in nükleer tesisine ev sahipliği yapan Dimona kentine saldırısının Natanz'daki nükleer tesise saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, İran'ın enerji altyapısını hedef alan herhangi bir saldırıya "derhal ve kesin bir yanıt verileceği" uyarısında bulunuldu.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Axios'ta 7 Mart'ta yayımlanan ve ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin İran'ın ana petrol terminallerinden Basra Körfezi'nin kuzeyindeki Hark Adası'nı ele geçirmeyi görüştüğünü yazmıştı.

Diğer yandan İran'a 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte savaş açan ABD ordusu ise İran donanmasının saldırıları nedeniyle şu ana kadar Basra Körfezi'ne girememişti.

45 YIL ÖNCEKİ KOZ

Dünya petrol arzının yüzde 30'unun karşılandığı Basra Körfezi, İran'ın en büyük kozu olmaya devam ediyor.

45 yıl önce İran ve Irak arasında çıkan savaşta, milyonlarca insan yerinden edilirken İran bir kez daha Basra Körfezi kozuna sığınmıştı.

1984’ten itibaren savaş, sadece kara cephelerinde değil, Basra Körfezi’nde de şiddetlendi.

'TANKER SAVAŞI'

"Tanker Savaşı" olarak adlandırılan bu süreçte İran ve Irak, birbirlerinin petrol ihracatını hedef aldı.

İlk olarak Irak, İran’ın Harg Adası’ndaki petrol tesislerini bombaladı. İran da buna karşılık Körfez’den geçen petrol tankerlerine saldırarak Irak’a destek veren Körfez ülkelerini hedef aldı.

ABD donanması da 1987’den itibaren doğrudan devreye girerek Kuveyt tankerlerini korumaya başladı. 1987'nin sonlarına doğru İran, bölgedeki ABD donanmasıyla kontrollü çatışmalara girmeye başladı.

14 Nisan 1988'de ABD güçlerine ait güdümlü füze fırkateyni USS Samuel B. Roberts İran güçlerinin Körfez'e döşediği deniz mayınına çarptı ve ağır hasar aldı.

'PEYGAMBER DEVESİ OPERASYONU'

Bu olayın ardından ABD, 18 Nisan 1988'de Basra Körfezi'ndeki İran güçlerine karşı "Peygamber Devesi Operasyonu" adını verdiği saldırıları başlattı.

Saldırı kapsamında iki İran petrol platformuna ve İran'ın bölgedeki en büyük savaş gemisi Sehend ile Cuşan gambotunu hedef alan ABD güçleri, 56 İran askerini öldürdü. Saldırı sırasında İran’ın düşürdüğü helikopterdeki 2 Amerikan askeri de öldü.

Tanker Savaşı, küresel petrol piyasalarını doğrudan etkiledi ve savaşın uluslararası boyutunu daha da büyüttü.