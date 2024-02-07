Irak'ın başkenti Bağdat'ta dron saldırısı: En az 1 ölü Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca düzenlenen dron saldırısında en az 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Mashtal Mahallesi'nde bir araç dronla vuruldu.

Güvenlik kaynakları saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Başka bir kaynak ise hedef alınan aracın İran destekli Şii Haşdi Şabi güçleri tarafından kullanıldığını ve 3 kişinin hayatının kaybettiğini açıkladı.

ABD, İran yanlısı grupları hedef almıştı

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmezken ABD, Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümünün ardından Suriye ve Irak'ta İran yanlısı grupları hedef almıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)