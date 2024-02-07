Irak'ın başkenti Bağdat'ta dron saldırısı: En az 1 ölü

İHA
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Mashtal Mahallesi'nde bir araç dronla vuruldu.
Güvenlik kaynakları saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Başka bir kaynak ise hedef alınan aracın İran destekli Şii Haşdi Şabi güçleri tarafından kullanıldığını ve 3 kişinin hayatının kaybettiğini açıkladı.
ABD, İran yanlısı grupları hedef almıştı
Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmezken ABD, Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümünün ardından Suriye ve Irak'ta İran yanlısı grupları hedef almıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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