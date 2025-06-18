İran'ın bir gecede attığı füzelerin İsrail'e maliyeti 287 milyon dolar

AA

Orta Doğu'da tansiyon had safhada...

İsrail'in 13 Haziran’da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırılarına karşılık İran'ın yaptığı misillemelerle başlayan savaş, altıncı gününe girdi.

BİR GECENİN İSRAİL'E MALİYETİ 287 MİLYON DOLAR

Karşılıklı sert saldırılar devam ederken İran'ın balistik füzelerle bir gecede yaptığı misillemenin maliyetinin İsrail için yaklaşık 287 milyon dolar olduğu belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail hava savunma sistemlerinin Gazze Şeridi’ne saldırıların başlamasının ardından ciddi zorluklarla karşılaşmaya başladığı, İran’dan atılan balistik füzelerle bu zorlukların üst seviyeye ulaştığı aktarıldı.

DÜZİNELERCE FÜZE

İran’dan atılan füzelerin çoğunun engellendiği vurgulanan haberde, bir kısmının ise hava savunma sistemini aşarak can kayıpları ve büyük çaplı maddi hasara neden olduğu ifade edildi.

Haberde, önceki gece İran’dan atılan 10-12 balistik füzeye hava savunma sistemiyle müdahalenin maliyetinin de 287 milyon doları bulduğu vurgulandı.

Haaretz’e konuşan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) CEO'su Boaz Levy, İsrail hava savunma sistemlerine ilişkin "Nisan ayında bize 100 füze fırlattılar. Ekim'de bu sayı 200'e ulaştı. Şimdi hızlı bir şekilde düzinelerce füzeden oluşan dalgalar geliyor." dedi.

"AĞIR EKONOMİK YÜK"

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, İsrail hava savunma sistemlerinin maliyetinin Tel Aviv yönetimine ağır bir yük oluşturduğunu yazdı.

Demir Kubbe'nin atılan bir roket veya füzeyi engellemesinin maliyetinin yaklaşık 30 bin dolar, Davut Sapanı'nın yaklaşık 700 bin dolar, Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemlerinin ise sırasıyla yaklaşık 1,5 milyon dolar ve 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi bugün yaptığı açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana 400'den fazla balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı fırlattığını, bunların yaklaşık 35'inin İsrail'de çeşitli alanlara isabet ettiğini bildirdi.

İSRAİL'DE EN AZ 24 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı.