İran'ın BM Daimi Temsilciliği: Bu iş şu an sonuçlandı sayılır İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." açıklamasını yaptı.

AA

1 Nisan tarihinde İsrail, Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından İran karşılık vereceklerine dair peş peşe açıklamalar yaptı.

Dün gece ise İsrail, İran'ın ülkelerine İHA saldırısı başlattığını açıkladı.

İran: Meşru müdafaa hakkımızı kullandık

İran'ın İsrail'e karşı başlattığı İHA saldırısına İran'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından değerlendirme geldi.

X hesabından yapılan açıklamada İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedildi.

"İsrail bir hata daha yaparsa karşılığı daha ağır olur"

İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

"ABD uzak durmalı"

Çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD bundan uzak durmalı." değerlerdirmesi yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)