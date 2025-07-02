İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme hazırlığında olduğu iddia edildi

İsrail ile İran arasındaki çatışma Orta Doğu'da gerilimi yükseltti.

13 gün süren savaşa daha sonra ABD de dahil olurken taraflar arasında ateşkes sağlandı.

İran'ın müzakere masasına dönüp dönmeyeceği merak edilirken yeni bir iddia ortaya atıldı.

GEMİLERE MAYIN YÜKLEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Reuters haber ajansına konuşan iki ABD’li yetkili, İran ordusunun haziran ayında Basra Körfezi’ndeki gemilere deniz mayınları yüklediğini ileri sürdü.

Söz konusu adımın, Tahran yönetiminin İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı bloke etme hazırlıklarını artırdığına yönelik ABD’de var olan endişeleri şiddetlendirdiği ifade edildi.

ABD İSTİHBARATI FARKETTİ

Daha önce basına yansımayan hazırlıkların ABD istihbaratı tarafından tespit edildiği ve İsrail’in 13 Haziran’da İran’a ilk saldırılarından bir süre sonra yapıldığı ifade edildi.

Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor olması dolayısıyla, olası bir blokaj durumunda enerji fiyatlarının da artacağı düşünülüyordu.

İNDİRİP İNDİRİLMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Konuya ilişkin haberde, Tahran’ın savaşın tam olarak hangi döneminde mayınları yüklediğinin tespit edilemediği aktarıldı.

Mayınların gemilerden indirilip indirilmediği de netlik kazanmadı.

"İRAN BÜYÜK ORANDA ZAYIFLATILDI"

İran’ın hazırlıkları hakkında sorulan soruya yanıt veren bir Beyaz Saray yetkilisi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gece Yarısı Çekici operasyonunu şahane bir şekilde hayata geçirmesi, Husilere yönelik başarılı harekat ve yürütülen azami baskı politikası sayesinde Hürmüz Boğazı’nın açık kaldığını, seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlandığını ve İran’ın ciddi ölçüde zayıflatıldığını" savundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ise konu hakkında yorum talebine yanıt vermedi.

ABD'YE MESAJ VERMEK İSTEMİŞ OLABİLİRLER

Kimlikleri paylaşılmayan iki yetkili, ABD hükümetinin mayınların yüklenmesinin bir "oyun" olduğu ihtimalin yadsımadığını aktardı.

İddiaya göre, İran, bunu yapma niyetleri olmasa da ABD yönetimini Hürmüz’ü kapatma konusunda ciddi olduklarına ikna etmek için de hazırlık yapmış olabilirdi.

HER İHTİMALE KARŞI KAYNAK AYIRILDI

Fakat İran’ın kendi ham petrolünün çoğunu Hürmüz üzerinden ihraç etmesi dolayısıyla burayı kapatma konusunda çok istekli olmayabileceği de ifade edildi.

İran yine de gerekli görmesi halinde bunu yapabileceğinden emin olmak için buna önemli bir kaynak ayırdı.