İran’ın ilk Cumhurbaşkanı Ebu’l Hasan Beni Sadr, vefat etti

İran’ın ilk Cumhurbaşkanı Ebu’l Hasan Beni Sadr, vefat etti

İslam Devrimi’nin ardından ülkesinin ilk cumhurbaşkanlığını yapan Beni Sadr, Paris’te tedavi gördüğü hastanede, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

İran İslam Devrimi’nin ardından, ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Ebu’l Hasan Beni Sadr, Fransa’nın başkenti Paris’te, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

88 yaşında yaşama gözlerini yuman Ebu’l Hasan Beni Sadr’ın ailesi, Sadr’ın hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beni Sadr, İran’ın Hamedan şehrinde 22 Mart 1933 yılında dünyaya geldi. Şehrin önemli alimlerinden Seyyid Nasrallah Beni Sadr’ın oğlu olan Beni Sadr, Tahran Üniversitesi’nde ekonomi ve İslam hukuku alanında ilk lisans eğitimine başladı.

DEVRİMİN ARDINDAN İRAN’A DÖNDÜ

Beni Sadr, Şah Pehlevi rejimine karşı mücadelede öne çıkan Ulusal Cephe’nin Tahran Üniversitesi’nde temsilciydi.

Üniversitede Şah rejimine karşı eylemleri nedeniyle 1963'te Fransa’ya kaçan Beni Sadr, İslam Devrimi'nin gerçekleştirilmesi ile İran’a döndü.

Humeyni ile yakınlığı ile bilinen Beni Sadr, İslam Devrimi sonrasında ülkenin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

FRANSA’YA KAÇTI

Beni Sadr, cumhurbaşkanlığı sürecinde Humeyni ve din adamları ile ihtilafa düşünce görevinden azledilince, Fransa’ya kaçtı.