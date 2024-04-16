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İran'ın İsrail'e tehdidi: Kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız

İran'ın İsrail'e tehdidi: Kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız Tahran yönetimi, daha önce devreye almadıkları silahlara başvurabileceklerini söyledi. Açıklamada, "Her senaryoya göre planımız var" denildi.