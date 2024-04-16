İran'ın İsrail'e tehdidi: Kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız

İran, İsrail ordusunu misilleme yapmaması konusunda uyardı.
Tahran'dan yapılan açıklamada, İsrail saldırısına farklı silahlarla karşılık verileceği bildirildi.
İran Meclisi Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ebulfazl Amuyi, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha önce kullanmadıkları silahları kullanacaklarını söyledi.
"İsrail'e saldırımız meşrudur"
Amuyi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamada Tel Aviv'in misilleme ihtimalini değerlendirdi.
Ülkesinin 13 Nisan'da İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının meşru olduğunu söyleyen Amuyi, İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vereceklerini belirtti.
"Her senaryoya göre planımız var"
Amuyi, "Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız. Her senaryoya göre planımız var. İsrail mantıklı hareket etmeli." ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'da yüksek gerilim
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
Bunun üzerine İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
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