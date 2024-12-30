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Haber Merkezi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, 14 yıl sonra muhalif güçlerin başkent Şam'ı da kontrol altına almasıyla son buldu.

Hal böyle olunca Beşar Esad ülkeden kaçtı ve Suriye'de yeni bir dönemin kapısı açıldı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şera öncülüğünde geçici bir hükümet kurulurken yaşanan bu durum, ülkede mezhepçi bir karışıklık çıkarmak isteyen İran'ı zora soktu.

İRAN MEZHEP ÇATIŞMASINI YENİDEN PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTI

Dürzilerin yeni yönetimden rahatsız olduğu iddialarının ardından bir de Hamaney ve İranlı din adamları, Suriye'de mezhep çatışması için kalabalıkları provoke etmeye çalıştı.

Şii'ler için kutsal sayılan bir türbenin ateşe verildiği anlara ilişkin görüntüler yeniymiş gibi servis edilmesinin ardından Suriye'deki karışıklığı fırsat bilen İran destekli din adamları ve beraberindekiler, sokaklara döküldü.

SURİYELİ SÜNNİ VE ALEVİLERİN BERABERLİĞİ İRAN'IN OYUNUNU BOZDU

Yıllar boyu Esad'ın işkencelerine büyük bir destek veren İran'ın mezhep çatışması oyununa karşı Suriyeli Sünni ve Aleviler, birlik mesajı verdi.

Tüm mezheplerin bir arada huzurla yaşayacağı mesajını veren Sünni ve Aleviler, Nusayrilerin yaşadığı Lazkiye’nin Ceble ilçesinde bir dizi protesto düzenledi.

Sünniler ve Alevilerin İran'a tepki göstermek için düzenlediği protestolarda, "Ya Ali ve Ya Ömer. Bu ülke yeniden inşa edilecek Defol buradan İran, Suriye halkı birdir tektir." sesleri yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Suriye'den ülkeyi karıştırmak isteyen İran'a karşı yükselen bu ses ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki konuşmasını getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olduğu dönemde Dolmabahçe Sarayı'nda dünyanın dört bir yanından gelen İslam alimlerini konuk etmişti.

"SİZ NİÇİN ÖMER ADINI DUYDUĞUNUZDA RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"

Erdoğan, programın açılış konuşmasında İslam alimlerine hitap ederek, "Bizim Hz. Hüseyin'le, Hz. Ali'yle, Hz. Ömer'le hiçbir problemimiz yok. Hepsi bizim. Ancak Şia'nın bir kısım mensuplarına sesleniyorum: Siz niçin Ömer adını duyduğunuzda rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşması, yıllar sonra Suriye'de yeniden karışıklık çıkarmak isteyen İran'ın hamleleri sonrası yeniden paylaşılmaya başlandı.

Suriye'de çıkarılmak istenen kargaşaya adete cevap niteliğinde olan işte o konuşma...