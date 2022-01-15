İran'ın Trump'ı hedef alan suikast animasyonuna ABD sessiz kaldı

ranlı general Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast düzenlendiğini gösteren animasyona ABD açıktan tepki vermedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait "khamenei.ir" adlı internet sitesinde, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Süleymani'nin ikinci ölüm yıl dönümü münasebetiyle yapılan animasyon yarışmasını Trump'a yönelik bir suikast planını içeren animasyon kazandı.

İRAN İHA'SI, TRUMP'I HEDEF ALIYOR

Yarışmayı kazanan ve İran liderinin resmi internet sitesinde yayınlanan animasyonda, Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer birkaç kişiyle golf oynarken İranlılar tarafından yönlendirilen bir robotun malikanenin bahçesine girdiği gösteriliyor.

Daha sonra ekranda İngilizce olarak "Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek" mesajı çıkıyor. Aynı mesajın, Trump'a ve yanındaki kişilere gönderildiği ve bir insansız hava aracının Trump'ı hedef aldığı görünüyor.

Animasyonun sonunda ise İngilizce ve Arapça olarak "İntikam Kesindir" mesajı veriliyor.

TRUMP'I SUÇLAYAN BEYAZ SARAY, TEHDİDİ KINAMADI

İran'ın yayınladığı animasyon, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin dün Washington'da düzenlediği basın toplantısında da bir gazeteci tarafından gündeme getirildi. "İstihbarat birimlerinin Trump'a herhangi bir koruma sağlama planı olup olmadığına" ilişkin soru üzerine Trump'a tehdit içerikli animasyonu açıkça kınamayan Psaki, istihbarat çalışmaları hakkında bilgi veremeyeceğini belirtti.

İran tarafından benzer saldırgan içerikli söylemlerle daha önce de karşılaştıklarını dile getiren Psaki, yayınlanan videoyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmadığını söylemekle yetindi.

İRAN KONUSUNDA TRUMP'I SUÇLADI

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin 12 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında da İran konusunda Trump'ı doğrudan hedef alması dikkati çekmişti.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin hızla arttığına dikkati çeken Psaki, "Eski ABD Başkanı (Trump) pervasızca ve bir sonraki adımı düşünmeden nükleer anlaşmadan çekilmeseydi, bunların hiçbiri olmazdı." diye konuşmuştu.

Psaki ayrıca, Trump döneminde izlenen politikalar nedeniyle ABD'nin uluslararası toplumdan tamamen soyutlandığını belirterek, "Biz şu an bu ilişkileri yeniden kurmaya ve masaya tekrar dönmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.