İran'ın vurduğu İsrail'de yıkım manzaraları

İsrail ve İran arasındaki gerilim, ABD'nin İsrail safında saldırılara katılmasıyla daha da büyüdü.

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının ardından ABD, İran'da bulunan 3 nükleer tesisi de hedef aldı....

Tesislerde herhangi bir nükleer sızıntı meydana gelmediği açıklanırken İran, misilleme saldırıları için harekete geçti.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

İran, İsrail’e yönelik 40 roketten oluşan yoğun bir füze saldırısı düzenledi.

İsrail medyasına göre, bu saldırılarda en az 10 füze çeşitli bölgelere isabet etti.

İsrail merkezli Kanal 14, 5 füzenin doğrudan hedeflere ulaştığını; 3’ünün Haifa, 2’sinin ise orta İsrail bölgelerinde etkili olduğunu bildirdi.

İSRAİL'DE AĞIR YIKIM

İran'ın saldırısının ardından İsrail, büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.

Özellikle Hayfa ve Tel Aviv'de, birçok bina yıkıldı.

İsrail'de birçok nokta adeta hayalet şehirlere dönerken, can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMASI

Çatışmalar, 13 Haziran’da İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırılarıyla tırmanışa geçti. İsrail, İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve üst düzey askeri hedefleri hedef aldı.

Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve bazı üst düzey askerlerin yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda ayrıca 224 sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İran’ın karşı saldırısında ise İsrail’e fırlatılan balistik füzeler sonucu 24 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi yaralandı.

Gelişmeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in saldırılarını sert bir dille kınadı.

ABD'NİN KATILIMI

İsrail'e desteğini resmi olarak açıklayan ABD, 22 Haziran 2025’te İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini hedef alan bir operasyon düzenledi. Başkan Trump, bu tesislerin “tamamen yok edildiğini” duyurdu.

Operasyon, B-2 bombardıman uçakları ve Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirildi.

İran devlet televizyonu, ABD'nin çatışmaları nedeniyle bölgedeki Amerikan vatandaşlarının ve askeri unsurların hedef alınabileceğini belirtti.