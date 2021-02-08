Haberler

Dünya Haberleri

İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar 'eşcinsel' oldu

İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar 'eşcinsel' oldu

On binlerce takipçisi bulunan Tabrizian, koronavirüs aşısı yaptıran insanlarla ilgili ilginç sözler sarf etti.