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    İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar 'eşcinsel' oldu

    İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar 'eşcinsel' oldu

    On binlerce takipçisi bulunan Tabrizian, koronavirüs aşısı yaptıran insanlarla ilgili ilginç sözler sarf etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 11:32
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    İran, Rusya'dan satın aldığı koronavirüs aşısı Sputnik V'yi yarından itibaren uygulamaya başlayacak.

    Ülkede ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılanması için hazırlıklar yapılırken, İranlı din adamı Ayetullah Abbas Tabrizian, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Tabrizian, koronavirüs aşısı yaptıran insanların, aşılamadan sonra "eşcinsel" olduğu yönünde bir ifadeye imza attı.

    KORONA AŞISIYLA İLGİLİ İLGİNÇ AÇIKLAMA

    Jerusalem Post'un aktardığına göre, Tabrizian, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda şunu söyledi:

    "Koronavirüs aşısı yaptıranların yanına gitmeyin. Onlar, eşcinsel oldu."

    Söz konusu İranlı din adamını, Telegram hesabından yaklaşık 210 bin kişinin takip ettiği belirtildi.

    İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar eşcinsel oldu #1

    İRAN'DA AŞI ÇALIŞMALARI

    Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarını sürdüren Tahran, Razi Cov Pars'ın insanlar üzerindeki ilk denemesini bugün 100 gönüllü üzerinde gerçekleştirecek.

    İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında geçen yıl aralık ayında ilk defa insan üzerinde test etmiş, başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.

    İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar eşcinsel oldu #2

    SALGIN BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, virüs kaynaklı 1.4 milyondan fazla vakanın kaydedildiği İran'da, hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 58 bin 469'a yükseldi.

    İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar eşcinsel oldu #3

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