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- İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar 'eşcinsel' oldu
İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı yaptıranlar 'eşcinsel' oldu
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 10:57
- Güncelleme : 08.02.2021 - 11:32
İran, Rusya'dan satın aldığı koronavirüs aşısı Sputnik V'yi yarından itibaren uygulamaya başlayacak.
Ülkede ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılanması için hazırlıklar yapılırken, İranlı din adamı Ayetullah Abbas Tabrizian, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tabrizian, koronavirüs aşısı yaptıran insanların, aşılamadan sonra "eşcinsel" olduğu yönünde bir ifadeye imza attı.
KORONA AŞISIYLA İLGİLİ İLGİNÇ AÇIKLAMA
Jerusalem Post'un aktardığına göre, Tabrizian, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda şunu söyledi:
"Koronavirüs aşısı yaptıranların yanına gitmeyin. Onlar, eşcinsel oldu."
Söz konusu İranlı din adamını, Telegram hesabından yaklaşık 210 bin kişinin takip ettiği belirtildi.
İRAN'DA AŞI ÇALIŞMALARI
Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarını sürdüren Tahran, Razi Cov Pars'ın insanlar üzerindeki ilk denemesini bugün 100 gönüllü üzerinde gerçekleştirecek.
İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında geçen yıl aralık ayında ilk defa insan üzerinde test etmiş, başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.
SALGIN BİLANÇOSU
Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, virüs kaynaklı 1.4 milyondan fazla vakanın kaydedildiği İran'da, hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 58 bin 469'a yükseldi.