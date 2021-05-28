İranlı koleksiyoncular, Şah Pehlevi’nin aracı için sıraya girdi

İranlı koleksiyoncular Bükreş'te açık arttırmaya çıkan İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin eski Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku’ya hediye ettiği araç için sıraya girdi.

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin eski Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku’ya hediye ettiği “Paykan Hillman Hunter” olarak bilinen lüks araç açık artırmaya çıkarıldı.

Bükreş’teki Artmark adlı müzayede evinde satışa sunulan araca İranlı koleksiyoncular yoğun ilgi gösterdi.

İranıların yoğun ilgisine işaret eden müzayede evi yetkilisi Alina Panico yaptığı açıklamada “Araç için yüzlerce kişiden teklif aldık” ifadesini kullandı.

TEKLİF 95 BİN EURO’YA KADAR ÇIKTI

Açık artırma 4 bin Euro ile başlarken müzayede evinin resmi sitesinde verilen son fiyat 95 bin Euro olarak gözüktü.

İran’da 1967 yılında üretilen ilk otomobil olan “Paykan Hillman Hunter” İranlılar için ulusal bir sembol anlamı taşıyor. Pehlevi, 1966 yılında gerçekleştirdiği Romanya ziyaretinde Çavuşesku’ya karşılıklı dostluk ve güven sembolü olarak söz konusu otomobili hediye etmişti.