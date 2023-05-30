İranlı model Cannes'da idam ipi göndermeli kıyafet giydi İran'daki idamlara dikkat çekmek için Cannes Film Festivali kırmızı halısına idam ipli kıyafetle çıkan İranlı model Mahlagha Jaberi, dikkati başka yöne çektiği gerekçesiyle tepki gördü.

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Cannes Film Festivali’ne katılanlar, yine çok konuşulan kombinlere imza attı…

Onlardan biri de İranlı model Mahlagha Jaberi oldu.

Model, kırmızı halıda giydiği kıyafeti ile İran'daki idamlar konusuna dikkat çekmek istedi.

“İdamları durdurun”

Jaberi'nin elbisesinin boyun kısmında idam ipi şekli ve etek kısmında da İngilizce olarak, “İdamları durdurun” yazısı yer aldı.

33 yaşındaki model, sosyal medya hesabından da “İran halkına adandı” notuyla kıyafetini gösteren bir video koydu.

Jaberi, İngilizce olarak “İran'da idamları durdurun” şeklinde bir de etiket kullandı.

Kimisi övdü, kimisi gömdü

Bu video ve kıyafet, gazeteciler ve siyasi yorumcuları ikiye böldü.

Kimisi övgüler yağdırırken, bir kısım isim de İranlı modele ateş püskürdü.

İranlı hükümet yetkilileri de Jaberi'ye tepki gösterdi.

"Utanç verici"

Solcu gazeteci Yashar Ali, İranlı modelin tercihini "utanç verici" olarak nitelendirirken; ülkedeki protestocuların marşı haline gelen şarkı eşliğinde kendini ve elbisesini sergilemesinin kimseye bir faydası olmadığını söyledi.

Hudson Enstitüsü'nden Michael Doran da Jaberi'nin, dikkatleri protestolardan alıp, elbisesine odakladığını savundu.

"Cesur bir hareket"

Eski Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko ise Jaberi'nin bu elbiseyi tercih etmesinin "cesur bir hareket" olduğunu belirterek, "İran'da sadece bu yıl 200'den fazla kişi idam edildi. Kadınlar siyasette daha fazla söz sahibi olsaydı belki de savaşlar olmazdı." diye yazdı.

"İlmiğin anlamı çok iyi anlaşıldı"

Tüm bu eleştiriler üzerine bir açıklama yapan İranlı model, şunları söyledi:

Cannes'ın ihtişamını gözlemlemek ama daha da önemlisi medyanın dikkatini İran halkının haksız infazlarına çekmek için bir moda ifadesi yaratmak istedik. Ne yazık ki Cannes Film Festivali'nde siyasi açıklamalara izin verilmiyor. Güvenlik görevlileri elbisemin arkasını göstermemi engelledi ama ilmiğin anlamı çok iyi anlaşıldı.

İran'daki protestolar

22 yaşındaki Mahsa Emini, İran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emini’nin ölümü, ülkeyi ayağa kaldırdı, dört bir yanda protestolar başladı.

Gösterilerle bağlantılı olarak ülkede son 18 günde en az 90 kişi idam edildi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları grubuna göre, bu ay, ülkenin son beş yılının "en kanlı mayıs ayı" olarak tarihe geçti.