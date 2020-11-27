İranlı üst düzey nükleer bilimci Fahrizade suikasta uğradı

İran’ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İran’ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade’nin başkent Tahran’da suikasta uğradığı duyuruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonu, öğle saatlerinde saldırıya uğrayan Fahrizade’nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

NETANYAHU 'UNUTMAYIN' DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018’de İsrail istihbarat servisi Mossad’ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade’nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve “Bu ismi unutmayın” ifadesini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: İSRAİL’İN ROLÜ OLDUĞUNA DAİR BELİRTİLER VAR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in suikastta rolü olduğuna dair belirtilerin olduğunu söyledi.

Zarif, “Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği’ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor” dedi.



