İrlanda, İsrail'in kapattığı elçilik binasını 'Filistin Müzesi'ne dönüştürecek

AA

Filistin devletini tanıyan ve İsrail'in Gazze saldırılarına tepkisini açıkça ortaya koyan İrlanda, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı almıştı.

İrlanda'nın bu hamlesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 15 Aralık'ta İrlanda'nın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirterek Dublin Büyükelçiliğini kapatacaklarını açıklamıştı.

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini kapatma planının bulunmadığını belirtmişti.

İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİLİĞİ FİLİSİTN MÜZESİ OLACAK

İsrail'in çıkamsıyla elçilik binasına ne olacağı sorularına son noktayı ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Filistin Müzesi'nin (Palestine Museum US) kurucusu ve Genel Direktörü Faisal Saleh koydu.

Saleh, İsrail'in kapatma kararı aldığı Dublin'deki büyükelçilik binasını müzeye dönüştürmek için harekete geçtiğini açıkladı.

"SOYKIRIMI TEMSİL EDEN VARLIĞIN YERİNİ FİLİSİTİN SANATI ALACAK"

Saleh, İsrail'in elçiliğini kapatma kararı aldığını duyduğunda bunun, Avrupa'da Filistin sanatının sergilenmesi ve daha da önemlisi, İsrail'in temsilciliğini Filistin temsilciliğiyle değiştirmek için fırsat olabileceğini düşündüğü anlattı.

Bu fikrin hayata geçmesinin, Filistinlilere büyük moral olacağını ifade eden Saleh, "Soykırımı temsil eden bir varlığın yerini Filistin sanatının alması, çok güçlü sembolik hamle olacak yani kötülüğün yerine güzelliği koyma fikri, bizim için çok önemli bir faktördü ve burada müze açma olasılığını araştırmaya karar vermemizin temel nedenlerinden biri buydu." dedi.

"BU FİKRE BÜYÜK BİR DESTEK VAR"

Buna karşın Saleh, elçilik binasını Filistin Müzesi'ne dönüştürme fikrine yer verilen makalenin yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük yankı uyandırdığını, insanların bu girişim için çok fazla heyecan duyduğunu ve destek verdiğini dile getirdi.

Öte yandan, bazı kişilerin bu konuyla ilgili yanlış bilgi yaydığına işaret eden Saleh, "İrlanda hükümetinin, büyükelçiliği Filistin Müzesi'ne dönüştüreceği" veya "müzenin çok yakında açılacağı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Filistin asıllı girişimci Saleh, elçiliğin müzeye dönüştürülmesine yönelik girişiminin sürdüğünü fakat henüz somut adım atılmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

Ancak o zamandan beri bu kadar büyük bir ilgi ve destek olduğunu görünce projeyi daha derinlemesine araştırmaya karar verdim. Sonunda Dublin'de tanınmış profesyonel bir emlak temsilcisiyle çalışmaya başladım. Bu kişi, binanın uygun olup olmadığını, hangi şartlar altında kiralanabileceğini ve diğer gerekli bilgileri bizim için araştıracak. Henüz çok erken aşamalardayız ve birçok belirsizlik var ancak bu projeyi ilerletme konusunda kararlıyız. İrlanda halkından, İrlanda'daki dayanışma örgütlerinden ve İrlanda dışından, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda insandan muazzam destek alıyoruz. Hepsi de bu binada Filistin bayrağını dalgalandırmamız ve Filistin Müzesi kurmamız için bizi teşvik ediyor.

"DUBLİN'LE SINIRLI KALMAYACAĞIZ"

Saleh, halihazırda binanın sahibinin yapıyı kiralamaya istekli olup olmadığını bilmediklerini belirterek, "Biz, kendi tarafımızdan elimizden geleni yapıyoruz. Eğer bu fırsat mümkün olursa İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu alanı veya binanın bir bölümünü kiralama imkanı varsa bunu gerçekleştirmekte kararlıyız." dedi.

Noel tatili nedeniyle şu anda iş görüşmelerinin yapılamadığını ancak 6 Ocak'tan itibaren projenin ilerlemesi için yeniden harekete geçeceklerini söyleyen Saleh, "Bu süreçte temsilcimizin bizim için gerekli bilgiyi elde etmesini beklemek durumundayız. Görüşmelere devam ederek ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Saleh, Avrupa genelinde Filistin sanatını tanıtan birçok sergi düzenlediklerini ve bu süreçte kalıcı mekan oluşturmanın önemini fark ettiklerini belirtti.

Bu girişimin, yalnızca Dublin'le sınırlı kalmayacağını belirten Saleh, "Bu proje, başarıyla hayata geçerse başka yerlerde de benzer girişimler için kapılar açılabilir." dedi.

Saleh, Avrupa ve diğer bölgelerde Filistin sanatını temsil eden organizasyonlar kurma fikrinin mümkün olduğunu vurguladı.

"İRLANDA DAİMA FİLİSTİNLİLERİN KALBİNDE YER ALACAK"

Faisal Saleh, İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İyi ki gitmişler! Kim, ülkesinde soykırımcı bir devleti temsil eden büyükelçilik ister ki?" dedi.

Filistin'e verdiği güçlü destekle bilinen İrlanda'nın sergilediği tutumundan övgüyle söz eden Saleh, şunları kaydetti: