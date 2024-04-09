İrlanda'nın yeni Başbakanı 37 yaşındaki Simon Harris oldu İrlanda'da 37 yaşındaki Simon Harris, parlamentonun alt kanadında yapılan oylamanın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi.

AA

Geçtiğimiz ay İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden sürpriz bir şekilde istifa etmişti..

İstifanın ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu.

İrlanda'da 37 yaşındaki Simon Harris, yapılan oylamada 69'a karşı 88 oyla ülkenin en genç başbakanı olarak tarihe geçti.

En genç başbakan

Yeni Başbakan Harris, oylamanın ardından İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'i resmi konutunda ziyaret etti.

Harris, Cumhurbaşkanı Higgins'in onayının ardından resmen ülkenin yeni Başbakanı oldu.

"Herkes için Başbakan olacağım"

Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, "Herkes için Başbakan olacağım; tüm halkımızın umutlarını, hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirmek için her gün çalışacak bir Başbakan..." ifadesini kullandı.

Varadkar'ın 20 Mart'ta hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine Harris, 24 Mart'ta iktidardaki Fine Gael'in yeni lideri seçilmişti.

Harris 25 yaşında milletvekili seçilmişti

İlk olarak 2009'da, bir belediye meclis üyesi adayının aldığı en yüksek oy oranıyla Wicklow Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Harris, 25 yaşında milletvekili seçilmişti.

Ülkenin aynı zamanda en genç milletvekili unvanını da taşıyan Harris, 29 yaşında Sağlık Bakanı olmuştu.

Harris, 2020'de Yüksek Öğrenim, Araştırma, Yenilik ve Bilim Bakanlığına getirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)