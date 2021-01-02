İsrail güçleri, işgal altında tuttuğu topraklarda yine kan döktü.

İşgal altındaki Filistin toprakları, İsrail zorbalığına sahne olmaya devam ediyor.

İsrail güçleri, dün Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahalesinde 16 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

İSRAİL ZULMÜ

Yine Batı Şeria'da bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü.

JENERATÖRÜ ALMAYA ÇALIŞTILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytinliklere yerleştirdiği jeneratörü zorla almaya çalıştı.

DİRENEN FİLİSTİNLİYİ VURDULAR

Bunun üzerine direnen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşanırken, İsrail askeri, yakın mesafeden ateş ettiği Filistinli vatandaşı boynundan vurdu.

İşgalci İsrail askerleri, direnen Filistinliyi boynundan vurdu ViDEO