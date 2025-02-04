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Haber Merkezi

İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşması, İsrail tarafından ihlal edilmeye devam ediliyor.

Gazze topraklarından çekilen ancak Batı Şeria'da işgalini sürdüren İsrail ordusu ve İsrailli siviller, Filistinlilere zulmetmeye devam ediyor.

Batı Şeria'ya bağlı Eriha kentini işgal eden İsrailliler, Arap el-Melihat köyündeki sivillerin evlerine ve yaşam alanlarına zarar verdi.

CAMİYİ YAKTILAR

Filistinlilerin canlarına kasteden İsrailli işgalciler, köyde bulunan camiyi de ateşe verdi.

İsrailli işgalcilerin camileri ve sivillere ait araçları kundakladığı anlara ait görüntüler de ortaya çıkarıldı.

Caminin tamamen yandığını dile getiren Filistinliler, can korkusu yaşadıklarını belirtti.

CAMİLERİN YÜZDE 79'U YIKILDI

Çoğunlukla camilerin ve dini mekanların hedef alındığı Gazze topraklarında, İsrailli işgalciler ve askerlerin saldırı nedeniyle camilerin yüzde 79'u yıkıldı.

Kalanlar ise İsrail işgalinin sürdüğü bölgelerde saldırıya maruz kalıyor.

Saldırılara ilişkin konuşan sivil toplum kuruluşu El-Baydar Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden Hasan Mleihat, yerleşimcilerin ayrıca bölgedeki Mleihat Bedevi topluluğuna ait bir traktörü yakmaya çalıştığını söyledi.

BATI ŞERİA'DA 770 BİN KAÇAK İSRAİLLİ YAŞIYOR

Filistin rakamlarına göre, yasadışı yerleşimciler 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine 2 bin 970'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda en az 10 Filistinli öldürüldü ve 14 binden fazla zeytin ağacı zarar gördü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 180 yerleşim birimi ve 256 karakolda yaklaşık 770 bin kaçak İsrail yerleşimcisi yaşıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım savaşından bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu en az 900 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin 700 kişi de yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te İsrail'in Filistin topraklarını on yıllardır işgal etmesini yasadışı ilan etti ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tüm mevcut yerleşim yerlerinin boşaltılmasını talep etti.