Isıran sinekler mavi rengi seviyor çünkü yiyecek sanıyorlar
DHA

Galler’de bulunan Aberystwyth Üniversitesi’nden akademisyenler, ısıran sinekler için yapılan tuzaklarda neden mavi renk kullanıldığını ve bu rengin neden sineklerin ilgisini çektiğini ortaya koyan araştırma makalesi yayınladı.

Mavi rengi yiyecek ve ısırılacak hayvan olarak algılıyorlar

Araştırma ekibi, bir sineğin beynindeki görsel işlemeyi taklit etmek için yapay zeka kullandı.

Elde edilen verilerde, sineklerin mavi rengi ‘yiyecek ve ısırılacak hayvan’ olarak algıladıkları ortaya çıktı.

Isıran sinekler mavi rengi seviyor çünkü yiyecek sanıyorlar

"Isıran sinek türleri insan ve hayvanlarda önemli hastalıklar yayıyor"

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. Roger Santer, yaptığı açıklamada, "Sinekleri renkli tuzaklara çeken mekanizmaları daha iyi anlayabilirsek, bu tuzakların rengini sinekleri daha verimli bir şekilde yakalayacak şekilde geliştirebiliriz. Bu gerçekten önemli bir hedef çünkü farklı ısıran sinek türleri insan ve hayvanlarda önemli hastalıklar yayıyor, dolayısıyla sinek kontrolü hastalık kontrolünün önemli bir parçası" dedi.

Isıran sinekler mavi rengi seviyor çünkü yiyecek sanıyorlar