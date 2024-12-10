İşkence ettiği insanları aslanlarına yediren Esad'ın katil komutanı infaz edilecek

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Suriye'de tarihi anlar yaşanıyor..

Uzun süredir durulan çatışmaların ardından 27 Kasım'da başlayan yürüyüşte muhalif güçler, Şam'ı ele geçirdi ve Esad yönetimi çöktü..

Tam 61 yıllık Baas rejiminin düşmesi sonrası Esad ve ailesi, Rusya'ya kaçarak sığınmacı oldu.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle yeni bir dönem başlarken binlerce mahkum da serbest bırakılmaya devam ediliyor.

Ayrıca çalışmalar kapsamında Esad askerlerinin binlerce mahkuma uyguladığı çeşit çeşit işkenceler de gün yüzüne çıkıyor.

ASLANLARINA YEDİRİYORDU, İŞKENCECİ KOMUTAN YAKALANDI

Masum insanlara işkence uygulayan isimlerden biri de komutan Telal Al-Dakkak’dı.

Telal Al-Dakkak, Esad rejiminin saflarında savaşan ve muhaliflere uyguladığı işkenceler ile öne çıkan bir komutan.

İşkenceci komutan Telal Al-Dakkak, Suriyeli muhalifleri çeşitli işkenceler yaptıktan sonra “aslanlarına” yem ediyordu.

İNFAZ EDİLECEK

Muhaliflerin tarihi ilerleyişi sonrası çeşitli işkencelere maruz kalan mahkumlar kurtarılırken, işkence suçluları ise cezasız kalmıyor.

Bölgedeki son bilgilere göre, Telal Al-Dakkak’ın infaz edileceği duyuruldu.

İnfazın Hama’daki Asi Meydanı’nda gerçekleştirilmesi için hazırlıklar sürüyor.