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    İskoçya Başbakanı Sturgeon’dan ‘bağımsızlık’ açıklaması

    İskoçya Başbakanı Sturgeon, İngiltere'nin AB ile anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'nın geleceğinin ‘bağımsız, Avrupa ülkesi’ olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 24.12.2020 - 21:02
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    İskoçya Başbakanı Sturgeon’dan ‘bağımsızlık’ açıklaması

     

    Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı.

    "BİZ AB'DE KALMAK İSTEDİK"

    İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 2016 referandumunda İskoçların neredeyse üçte ikisinin AB'de kalma konusunda oy verdiğini ifade ederek, İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda ikinci bir referandum düzenleme hakkını talep etti.

    BAĞIMSIZLIK İSTEDİ

    İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Sturgeon, “Brexit'in bizden aldıklarını telafi edecek bir anlaşma yok. Bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak kendi geleceğimizi belirleme zamanı” dedi.

    İskoçya Başbakanı Sturgeon’dan ‘bağımsızlık’ açıklaması #1

    İskoçya Başbakanı Sturgeon’dan ‘bağımsızlık’ açıklaması #2

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