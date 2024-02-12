İskoçya Başbakanı Yusuf: İngiliz hükümeti, utanç içinde başını öne eğmeli Başbakan Yusuf, Londra yönetiminin başındaki Sunak'ı ve muhalefet lideri Starmer'ı sert sözlerle hedef aldı.

AA & Ensonhaber

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze konusundaki tavırları nedeniyle İngiltere'de muhalefete ve hükümete tepki gösterdi.

Yusuf, hem hükümetin hem de muhalefetin, ateşkes konusunda isteksiz davrandığını söyledi.

Bunun asla affedilmeyeceğini belirten Yusuf'un hedefinde, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer vardı.

"Utanç içinde başlarını öne eğmeliler"

Yazdığı mektubu alıntılayan Yusuf, paylaşımında şunları kaydetti:

Keir Starmer ve Sunak'ın, derhal ateşkes çağrısında bulunma konusundaki isteksizliği asla unutulmayacak ve affedilmeyecektir.



İngiliz hükümeti ve İşçi Partisi muhalefeti, gözlerimizin önünde binlerce kadın ve çocuğun öldürüldüğü bir katliama tanıklık ederken utanç içinde başlarını öne eğmelidir.

İsrail'in Refah'a saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının, Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Filistinliler Refah'ta zorlu günler geçiriyor

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce kişinin sığındığı bir bölge.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.