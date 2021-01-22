İskoçya’da cinsiyet değiştirmek isterken öleceğini öğrendi

Airdrie kentinde yaşayan ve cinsiyetini değiştirmeye karar veren 260 kilo ağırlığındaki AJ adlı kadına, kilolarıyla başa gelmemesi durumunda 5 ya da 10 yıl içinde ölebileceği söylendi.

Birleşik Krallığa bağlı İskoçya’nın Airdrie kentinde yaşayan 260 kilo ağırlığındaki AJ adlı kadın, cinsiyet değiştirmek için uzmana başvurdu.

6 yıldır hiç evden çıkmayan ve günlük 5 bin kaloriyle beslenen AJ, acı haberi doktorlardan aldı.

“CİNSİYET DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM”

AJ, vücudunun kendisini yansıtmadığını ifade ederek, "Cinsiyet değiştirmek istedim. Ancak aşırı kilolarım buna engel olmakla birlikte ne zaman öleceğimi de öğrenmiş oldum." dedi.

5 YA DA 10 YIL İÇİNDE ÖLEBİLİR

Doktorlar, AJ'nin olduğu gibi yemeye devam etmesi durumunda, aşırı kilodaki kadının 5 veya 10 yıl içinde ölebileceğini söyledi.

35 MİLYON DOLAYINDA AŞIRI KİLOLU VAR

Öte yandan, Birleşik Krallık genelinde 35 milyon dolayında aşırı kilolu kişi bulunuyor. Araştırmalara göre obezlerin yüzde 37’sinin koronavirüsten ölme riski bulunuyor.