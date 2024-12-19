İskoçya'da hükümet çalışanlarına WhatsApp kullanımı yasaklandı

Haber Merkezi

İskoçya hükümeti, çalışanlarına bazı mesajlaşma uygulamalarını yasaklama kararı aldı.

İngiltere'nin resmi koronavirüs soruşturması, siyasetçilerin Meta'ya ait WhatsApp'ı nasıl kullandıkları konusunda yoğun tartışmalara yol açmış, ve konu hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturma kapsamında devlet yöneticilerinin ve çalışanlarının küfürlü mesaj içerikleri ortaya çıkmıştı.

KURUMSAL OLMAYAN MESAJLAŞMA UYGULAMALARI YASAKLANACAK

Hükümetin bu uygulamaların kullanımına ilişkin politikasının gözden geçirilmesinin ardından, önümüzdeki yıldan itibaren tüm "kurumsal olmayan mobil mesajlaşma uygulamaları" resmi cihazlardan kaldırılacak.

Yasağın, WhatsApp, Signal ve Facebook Messenger gibi resmi hükümet iletişimleri için kullanılmayan tüm mesajlaşma uygulamalarını kapsayacağı belirtildi.

KORONAVİRÜS SORUŞTURMASI

Pandemi sırasında yaşanan yolsuzlukları ortaya çıkarmak için devlet çalışanlarının telefonları incelemeye alındı.

Eski Başbakan Nicola Sturgeon da dahil olmak üzere üst düzey isimler, pandemi sırasında uygulama üzerinden gönderdikleri mesajların çoğunu sildiklerini itiraf ettikten sonra tepkiyle karşı karşıya kaldılar.

Mesajlarını silmeyen görevlilerin konuşmaları ise halkla paylaşıldı.

MESAJLARI İFŞA EDİLDİ

Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Hamza Yousaf'un, üst düzey bir İskoç sağlık yetkilisiyle yaptığı görüşmede, eski İşçi Partisi milletvekili Neil Findlay'i "aptal" olarak tanımladığı mesajları ifşa edildi.

Yousaf başka bir mesajında ​​ise üst düzey bir İskoç avukatı "Muhafazakar bir aptal" olarak niteledi.

Kısa bir süre başbakanlık yapan Humza Yousaf hakkında pandemi dönemindeki mesajları nedeniyle özel bir inceleme başlatıldı.