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    İskoçya’da koronavirüs önlemi: Alkol satışı yasaklandı

    İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede koronavirüse karşı yeni getirilen kısıtlamaları açıklayarak, restoran ve barların 16 gün boyunda alkol satışı yapmasının yasak olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 07:46
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    İskoçya’da koronavirüs önlemi: Alkol satışı yasaklandı

    İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüse mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı.

    Sturgeon, koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve barların 16 gün alkol satışı yapmasının yasaklandığını, saat 18.00’den sonra da bu mekanların kapatılacağını duyurdu.

    İNGİLİZLER ENDİŞELİ

    İngiliz medyası ise söz konusu kararı, “Sırada İngiltere mi var?” başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

    İskoçya’da koronavirüs önlemi: Alkol satışı yasaklandı #1

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