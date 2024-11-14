İskoçya'da nesli tükenmekte olan kırmızı pandadan acı haber

DHA

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya’da Edinburg Hayvanat Bahçesi'nden gelen bilgi bu kez sevindirmedi.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı pandanın yaşamını yitirmesi sonrası, yapılan açıklamada kırmızı pandanın havai fişeklerin sesinden kaynaklanan korku sebebiyle yaşamını yitirmiş olabileceği açıklandı.

"UZMAN VETERİNER EKİBİMİZ, STRES NEDENİYLE ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİNE İNANIYOR"

Yetkililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nesli tükenmekte olan kızıl panda yavrumuz Roxie'nin şenlik ateşi gecesi ölümünün ardından havai fişeklere daha sıkı kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uzman veteriner ekibimiz, üç aylık Roxie'nin bölgedeki havai fişeklerin neden olduğu stres nedeniyle ölmüş olabileceğine inanıyor. Halka havai fişek satışının yasaklanması ve gösterilere yalnızca organize etkinliklerde izin verilmesi yönündeki çağrıları destekliyoruz.



