İskoçya'da ücretsiz hijyenik ped uygulaması

Dünyada bir ilki uygulayan İskoçya'da oy birliğiyle alınan karar üzerine, hijyenik pedlerin ülke genelinde ücretsiz olmasına karar verildi.

İskoçya Parlamentosu'nda yapılan oylamada, tüm kadınlar için ücretsiz hijyenik pede erişim hakkına onay verildi.

Bu oylamanın ardından alınan karar ile hijyenik pede, ücretsiz erişim hakkı sağlandı.

DÜNYADA İLK

Bu uygulama ile dünyada bir ilke imza atılırken, ihtiyaç sahipleri; sosyal tesisler, gençlik merkezleri, eczane gibi kamuya açık alanlarda hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerden ücretsiz faydalanabilecek.

Uygulamanın ülkeye yıllık maliyeti ise ortalama 31,2 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU

Hijyenik ürünlerin ihtiyaç olarak görülmediğini savunan kadınların yürüttüğü kampanyaların bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan İskoçya; 2018 yılında da ilkokul, lise ve üniversitelerde hijyen ürünlerini bedava dağıtarak dünya genelinde bir ilke imza atmıştı.

DÖNEM YOKSULLUĞUNA KARŞI KÜRESEL HAREKET

Plan International UK tarafından 2017 yılında yapılan bir ankete göre Birleşik Krallık'taki her 10 kızdan biri dönem ürünlerini satın alamadığı tespit edildi.

Anket ayrıca 14-21 yaşları arasındaki tüm kızların neredeyse yarısının regl dönemlerinden utandığını, yaklaşık yarısının ise onlar yüzünden tam bir okul gününü kaçırdığını ortaya koydu.

İskoçya'da yapılan araştırmalara göre ise kadınların dönem ürünlerine ayda ortalama 13, ömür boyu ise birkaç bin sterlin harcadıkları tahmin ediliyor. Ayrıca araştırmalarda pandemi sırasında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle beş kadından birinin hijyen ped almakta zorluk çektiği belirtildi.

İskoçya'nın bu hamlesi de 'ülkedeki dönem yoksulluğuyla mücadeleye' yönelik girişimlerin ardından geldi.