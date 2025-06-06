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AA

Bugün başlayan ve dört gün sürecek Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam aleminde derin bir manevi atmosfer içinde kutlanıyor.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

AZERBAYCAN

Başkent Bakü başta olmak üzere Gence, Şeki ve diğer kentlerde sabahın erken saatlerinde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Bakü'deki Şehitlik Camii'nde kılınan bayram namazına yoğun katılım oldu.

Namazın ardından yapılan vaazda, İslam dünyasına barış, kardeşlik ve yardımlaşma mesajları verildi.

Daha sonra vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

Ülkede vatandaşlar, sabah namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmeye başladı.

SURİYE

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı.

Başkent Şam’daki tarihi öneme sahip Emevi Camisi'ne bayram namazı için binlerce kişi akın etti.

REJİMİN YIKILMASININ ARDINDAN İLK KURBAN BAYRAMI

Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazını kılan cemaat, tekbirler eşliğinde saf tuttu.

EMEVİ CAMİSİ

Çeşitli illerden Emevi Camisi'ndeki bayram namazına katılanlar, ülkenin selameti ve huzuru için dua etti.

Diğer illerde de binlerce kişi, bayram namazının ardından kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti ve kurban kesimhanelerine gitti.