İslam düşmanı Rasmus Paludan bir kez daha Kur’an-ı Kerim'i hedef aldı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, başkent Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde yeniden Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde Kur'an-ı Kerim'i yakarak tehditlerde bulunan Paludan, yeni bir skandala imza attı.

Bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Türkiye Büyükelçiliği önünde kutsal kitabı yakarak İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Güvenlik güçleri müdahale etmedi

Provokasyon görüntülerini sosyal medyada paylaşan Paludan'ın söz konusu girişimini, güvenlik güçlerinin olduğu bölgede yapması dikkat çekti.

Bölgede güvenliği sağlayan ekiplerin müdahalede bulunmaması ise tepkilere neden oldu.

"Biz İslam'a saygı duymuyoruz"

Rasmus Paludan, videoda şu ifadeleri kullandı:

Tüm dünyadaki İslam'ı ve Türkiye'nin Erdoğan'ını göstermemiz çok önemli. Biz İslam'a saygı duymuyoruz. Biz İslam'ı hor görüyoruz ve onu burada istemiyoruz.

Ne olmuştu?

İlk olarak İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ı hedef alan Paludan, burada yere attığı Kur’an-ı Kerim’i daha sonra yaktı.

İsveç güvenlik güçlerinin gözü önünde yapılan çirkin saldırının ardından benzer bir görüntü Hollanda'da da ortaya çıktı.

Burada da kutsal kitabın yakılması, büyük tepkilere yol açtı.

Son olarak tepkilerin odağındaki Danimarkalı siyasetçi Paludan, Kopengah'daki bir caminin karşısında yeniden Kur’an-ı Kerim’i hedef aldı.

Çirkin saldırıyı izlemekle yetinen polis, herhangi bir girişimde bulunmadı.