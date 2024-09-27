İslam düşmanlarının hedefinde bu kez İngiltere var

İngiltere’nin en yoğun tren istasyonlarında ücretsiz wi-fi hizmetini kullanmaya çalışan yolcular, hayatlarının şokunu yaşadı.
Yolcular, telefonlarının ekranlarında İslam karşıtı bir mesaj ile karşılaştı.
19 TREN İSTASYONUNA SİBER SALDIRI
Saldırı, Manchester Piccadilly, Birmingham New Street, Edinburgh Waverley ve Londra’daki 10 istasyonun da aralarında bulunduğu toplam 19 tren istasyonunda meydana geldi.
TERÖR SALDIRILARINA ATIFTA BULUNULDU
Yolcular, wi-fi’ye bağlanmaya çalıştıklarında "Seni seviyoruz Avrupa" başlıklı bir sayfada, terör saldırılarına atıfta bulunan içeriklerle karşılaştı.
Etki altında kalan istasyonlar arasında Londra Bridge, Paddington, King’s Cross, Waterloo ve Liverpool Lime Street gibi büyük istasyonlar yer alıyor.
TEKNOLOJİ ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN BİR KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Siber saldırı olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İngiliz Ulaştırma Polisi, saldırıyla bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı.
Independent'te yer alan haberde; saldırının, Network Rail'e wifi hizmeti sağlayan Global Reach Technology şirketinde çalışan bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Tespit edilen şüpheli, Bilgisayarı Kötüye Kullanım Yasası 1990 ve Kötü Niyetli İletişim Yasası 1988 kapsamındaki suçlamalarla gözaltına alındı.
Öte yandan yetkililer, saldırıda kişisel verilerin etkilenmediğini duyurdu.
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