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İslam düşmanlarının hedefinde bu kez İngiltere var

İslam düşmanlarının hedefinde bu kez İngiltere var Ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanmak isteyen yolcuların ekranlarında İslam karşıtı mesaj ile karşılaşması sonrası wi-fi hizmeti hızla devre dışı bırakıldı.