İspanya aşırı sıcak havalarla mücadele ediyor
DHA

İspanya yanıyor..

Ülkede etkili olan aşırı dalgası sebebiyle bazı bölgelerde sıcaklık 43 dereceye ulaştı.

Kırmızı alarm verildi

Başkent Madrid dahil ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık 40 dereceye ulaştığı için turuncu alarm verilirken 43 dereceyi gören Teruel, Zaragoza ve Albacete eyaletlerinde kırmızı alarm verildi.

Hava sıcaklığı haritası paylaşıldı

Avrupa Birliği uzaydan Dünya gözlem programı Copernicus’un uydusu Sentinel 3 tarafından ölçülen hava sıcaklığı haritasının görseli paylaşıldı.

Uydu görselinde İspanya’nın büyük bölümünün yüksek sıcakların etkisinde olduğu görüldü.

İspanya aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde #1
İspanya aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde #2