İspanya aşırı sıcak havalarla mücadele ediyor İspanya’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle bazı bölgelerde sıcaklık 43 dereceye ulaştı.

DHA İspanya yanıyor.. Ülkede etkili olan aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle bazı bölgelerde sıcaklık 43 dereceye ulaştı. Kırmızı alarm verildi Başkent Madrid dahil ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık 40 dereceye ulaştığı için turuncu alarm verilirken 43 dereceyi gören Teruel, Zaragoza ve Albacete eyaletlerinde kırmızı alarm verildi. Hava sıcaklığı haritası paylaşıldı Avrupa Birliği uzaydan Dünya gözlem programı Copernicus’un uydusu Sentinel 3 tarafından ölçülen hava sıcaklığı haritasının görseli paylaşıldı. Uydu görselinde İspanya’nın büyük bölümünün yüksek sıcakların etkisinde olduğu görüldü.