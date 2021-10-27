İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, fuhşu kaldırma sözü verdi

Sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE, 40’ıncı kongresinde fuhşu yasaklama sözü verdi. Fuhuş yasağı, farklı siyasi çevrelerde tartışmalara neden oldu.

İspanya’da ‘fuhuş yasağı’, siyaset gündeminde tartışmalara neden oldu.

Ülkede geçen yıllarda tartışılan ancak sonuç alınamayan konu, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından bir kez daha gündeme getirildi.

Sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan PSOE, ekim ortasında Valensiya'da yaptığı 40’ıncı kongresinde ülkede fuhşu yasaklama sözü verdi.

“KADINLARI KÖLE EDEN FUHŞU KALDIRACAĞIZ”

Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, "Ülkemizde kadınları köle eden fuhşu kaldıracağız." vaadinde bulundu.

Kongre sonuç metninde şu ifadelere yer verildi:

“Biz sosyalistler, fuhşa son veren ve 21. yüzyıl köleliğinin kurbanı olan kadınlara kapsamlı yanıt veren yasal bir çerçeve sağlamak istiyoruz."

PSOE, 2016'da Fransa'da çıkarılan bir yasayı İspanya için örnek aldı.

SOSYAL PROJELERİN TEŞVİK EDİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Hazırlanan yasa tasarısında, fuhuş yapan kadınların suçlu olmaktan çıkarılıp mağdur statüsünde tanınması, kadın ticareti yapanların ve bu sektördeki müşterilerin cezalandırılması, toplumda bu konuda duyarlılık ve farkındalık yaratılması için sosyal projelerin teşvik edilmesi öngörülüyor.

YASAKLAMA YERİNE YASAL DÜZENLEME

Fuhuş sorununun çözülmesi konusunda diğer siyasi partilerin farklı görüşleri mevcut.

Konuya yasaklama yerine yasal düzenleme getirilmesi gerektiği tartışılıyor.

İSPANYA FUHUŞTA AVRUPA’DA BİRİNCİ

İspanya, Avrupa’daki fuhuş sektörünün en yaygın olduğu ülkelerin başında geliyor.

İspanya'da, sivil toplum örgütlerine göre 300 binden fazla kadının fuhşa zorlandığı belirtiliyor.

YASAL YAPTIRIM BULUNMUYOR

İspanya'da cinsel sömürü ve kadın ticareti yasa dışı olmasına rağmen, kamusal alanda olmadığı sürece para karşılığında ve gönüllü olması şartıyla cinsel ilişkiye veya fuhuşla ilgili ilanlara karşı herhangi bir yasal yaptırım bulunmuyor.