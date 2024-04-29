İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevinde kalma kararı aldı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Begona Gomez hakkında 'iş dünyasına etki yaptığı' iddialarından dolayı istifa edip etmemeyi düşünmek için verdiği 5 günlük aradan sonra görevde kalmaya karar verdiğini açıkladı.

AA

İspanya'da merakla beklenen karar verildi...

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevine devam edeceğini açıkladı.

Göreve devam kararı

Sanchez, bugün yaptığı açıklamada, başbakanlık koltuğunda kalıp kalmayacağı hakkında bir süre düşündükten sonra ülkenin lideri olarak görevine devam etmeye karar verdiğini duyurdu.

Başbakanın istifasına yönelik karar, televizyonda yayınlanan bir bildiri ile açıklandı.

52 yaşındaki İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mahkemenin karısı hakkında yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlatmasının ardından istifa etmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Sosyalist lider yaptığı yazılı açıklamada, “hükümete liderlik etmeyi sürdürmek ya da bu onuru reddetmek” konusunda acilen karar vermek zorunda olduğunu söylemişti ve 29 Nisan pazartesi günü kararını açıklayacağını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Başbakanın eşine yönelik soruşturma kapsamında özellikle turizm grubu Globalia ve 2020’de yönettiği IE Afrika Merkezi adlı vakıf arasında yapılan “sponsorluk anlaşması” tartışılıyor.

Globalia, Covid 19 krizinde havayolu şirketi Air Europa’nın kurtarılması için devletten 475 milyon euro almıştı.

İspanya’daki sağcı Halk Partisi (PP) parlamentoda açıklama talep ederken, Başbakan “her şeye rağmen” adalete inandığını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)