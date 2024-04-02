İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin devletini tanıyacağız İspanya Başbakanı Sanchez; İrlanda, Malta ve Slovenya ile birlikte Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu.

AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, üç günlük Orta Doğu turuna çıktı.

Sanchez, 3 günlük ziyaretinin ilk durağı Ürdün'e giderken uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Sanchez'in açıklamaları arasında İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma sürecine dair detaylar da yer aldı.

İspanyol basınındaki haberlere göre Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin nisan ve haziran ayları arasında uluslararası toplumda önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığını belirterek, gelecek haftalarda Birleşmiş Milletlerde Filistin'in tam üye olarak tanınmasını amaçlayan tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Filistin devletini tanıma kararını Bakanlar kurulunda alacak

İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce hayata geçeceğini açıklayan Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak Bakanlar Kurulunda alacağını ve ardından Meclise sunacağını ifade etti.

Barışın tek yolu: Filistin devletini tanımak

Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurguladı.

İspanya Başbakanı, Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanına övgü: Batı’nın yiğidi 'Sanchez' çıktı

Filistin devletini tanıma kararı alan Sanchez için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan övgüde bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı;

İspanya Başbakanı Sanchez Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin'in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu.



İspanya, Sanchez ile “Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım” diyecek kadar yiğit çıktı. Onun için ben kendisini alkışlıyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)