İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

İsrail, Gazze'de uyguladığı soykırımın ardından şimdi de İran'a saldırıyor.

İsrail'in ve ABD'nin İran'a saldırılarına tepki veren İspanya, savaşın tarafında olmadıklarını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez sık sık İsrail'e olan tepkilerini dile getirirken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda, Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez geri çağrıldı.

İsrail hükümeti ise İspanya’yı suçlayarak, Başbakan Yardımcısı ve bazı bakanların ülkeye girişini yasakladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İspanya hükümeti, İsrail’in ülkemize ve halkımıza yönelik antisemitizm suçlamalarını ve iki hükümet üyesinin İsrail’e girişine getirilen kabul edilemez yasağı kesin bir dille reddediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze ve Batı Şeria’daki insanlık dışı duruma ilişkin alınan tedbirlerin, İspanyol toplumunun çoğunluğunun duygularına yanıt verdiği, ülkenin egemenliği çerçevesinde ve barış, insan hakları ile uluslararası hukukun savunulmasıyla uyumlu olduğu vurgulandı.

9 MADDELİK YAPTIRIM KARARI

Sánchez’in duyurduğu 9 maddelik yaptırımlar arasında, İsrail’e silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir kraliyet kararnamesi ve Gazze’deki soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan kişilerin İspanya’ya girişlerinin yasaklanması bulunuyor.

Kararın, yarınki Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İspanya hükümeti, ayrıca İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki işgale, Filistinli sivillere yönelik şiddete ve Gazze’deki insani ablukaya son vermesini talep etti.

Hükümet, barışı, uluslararası hukuku ve insan haklarını savunmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

SÁNCHEZ’TEN “SAVAŞA HAYIR” MESAJI

İspanya’nın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı mesafeli bir tutum sergilemesi Türkiye’de dikkat çekmişti.

Madrid yönetiminin savaşa karşı verdiği mesajlar ve askeri üsler konusundaki kararı, kamuoyunda olumlu karşılanmıştı.

Pedro Sánchez, yaptığı açıklamada savaşa karşı olduklarını vurgulayarak ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında Morón ve Rota’daki İspanyol üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Bu karar, Türkiye’de pek çok kişi tarafından takdirle karşılandı.

TRUMP’TAN İSPANYA'YA TEPKİ

İspanya’nın bu tutumu, Washington’da ise rahatsızlık yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminden İspanya ile yürütülen tüm müzakerelerin durdurulmasını istedi.