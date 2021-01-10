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    İspanya, kar fırtınasına teslim oldu

    Avrupa ülkesini beyaza bürüyen kar yağışı, ulaşımı durdurdu. Fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. İspanya Başbakanı Sanchez, "evde kalın" çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 09:19
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    İspanya, kar fırtınasına teslim oldu

    İspanya'yı etkisi altına alan ve "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülkenin yarısında kırmızı alarm verildi.

    Kara, hava ve demir yolu kesintiye uğradı. İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, ülkenin "son 50 yılın en şiddetli fırtınasıyla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

    KAR KALINLIĞI ARTACAK

    Kar yağışının etkisini hissettirdiği bölgelerden başkent Madrid'de 24 saat içinde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşması bekleniyor.

    4 KİŞİ ÖLDÜ

    BBC'nin haberine göre, İspanya'da fırtına nedeniyle 4 kişini hayatını kaybetti. Yetkililer, bunlardan 2'sinin donarak öldüğünü söyledi.

    İspanya'da yağan kar halkı sokağa döktü ViDEO

    İspanya, kar fırtınasına teslim oldu #1

    ASKERDEN YARDIM İSTENDİ

    Kar yağışı Madrid'i etkisi altına alırken, başkentin yakınlarındaki bir otoyolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

    İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için harekete geçti. Bazı bölgelerde yolların temizlenmesi için askerden yardım istendi.

    HAVALİMANI KAPATILDI, TREN SEFERLERİ İPTAL

    Barajas Uluslararası Havalimanı kapatıldı, Madrid varışlı ve çıkışlı tüm tren seferleri iptal edildi.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, insanları evde kalmaya ve acil servislerin talimatlarına uymaya çağırdı.

    İspanya, kar fırtınasına teslim oldu #2

    "OLAĞANÜSTÜ VE TARİHİ"

    Ülkenin AEMET hava durumu ajansı, kar yağışının "olağanüstü ve tarihi" olduğunu söyledi.

    Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Madrid'in Puerta del Sol meydanında yürüdü, beyaz örtü üzerinde kar topu oynayanlar da vardı.

    İspanya, kar fırtınasına teslim oldu #3

    İspanya, kar fırtınasına teslim oldu #4

    İspanya, kar fırtınasına teslim oldu #5

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