- Haberler
- Dünya Haberleri
- İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Geçtiğimiz günlerde hava savunma fırkateyninin Karadeniz’e açılmasının ardından İspanya’ya ait savaş gemisi de İstanbul Boğazı’ndan geçti.
- DHA
- 17.03.2021 - 09:33
- Güncelleme : 17.03.2021 - 09:44
İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait Mendez Nunez isimli F104 Borda numaralı fırkateyn, Marmara Denizi’nden giriş yaparak İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Sabah 07.00 saatlerinde görünen firkateyne 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.
YARIM SAATTE ULAŞTI
Gemi yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ne ulaştı.
SİLAHLI NÖBET TUTULDU
Geminin ön ve arka bölümlerinde silahlı askerler tarafından nöbet tutulduğu görüldü.
Gemiz İstanbul Boğazı’ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamladı.
ASKERLER FOTOĞRAF ÇEKTİ
Geçiş sırasında askerlerin cep telefonları ile boğazın fotoğraflarını çektikleri görüldü.
İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti VİDEO
KARADENİZ’E AÇILDI
Geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.
Geçtiğimiz günlerde de İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait hava savunma fırkateyni aynı yol üzerinden Karadeniz’e açılmıştı.