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    İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

    Geçtiğimiz günlerde hava savunma fırkateyninin Karadeniz’e açılmasının ardından İspanya’ya ait savaş gemisi de İstanbul Boğazı’ndan geçti.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 09:44
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    İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

    İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait Mendez Nunez isimli F104 Borda numaralı fırkateyn, Marmara Denizi’nden giriş yaparak İstanbul Boğazı’ndan geçti.

    Sabah 07.00 saatlerinde görünen firkateyne 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

    YARIM SAATTE ULAŞTI

    Gemi yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ne ulaştı.

    İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı ndan geçti #1

    SİLAHLI NÖBET TUTULDU

    Geminin ön ve arka bölümlerinde silahlı askerler tarafından nöbet tutulduğu görüldü.

    Gemiz İstanbul Boğazı’ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamladı.

    İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı ndan geçti #2

    ASKERLER FOTOĞRAF ÇEKTİ

    Geçiş sırasında askerlerin cep telefonları ile boğazın fotoğraflarını çektikleri görüldü.

    İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti VİDEO

    KARADENİZ’E AÇILDI

    Geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.

    Geçtiğimiz günlerde de İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait hava savunma fırkateyni aynı yol üzerinden Karadeniz’e açılmıştı.

    İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı ndan geçti #3

    İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı ndan geçti #4

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