İspanya turizm rekoru kırdı

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İspanya UIusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre, 2024'te ülke tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşıldı.

İspanya'yı 2024'ün ilk 11 ayında 88,5 milyondan fazla turist ziyaret etti.

TURİST GELİRİYLE DE REKOR KIRDI

Ülkeye 1 Ocak-30 Kasım tarihlerinde gelen turist sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,7 artışla 88,5 milyonu aştığını duyuran INE, ayrıca turist harcamalarının da yüzde 16,7'lik bir artışla yeni bir rekor kırılarak 118 milyar 693 milyon euroya ulaşıldığını kaydetti.

İSPANYA'YA EN FAZLA İNGİLİZLER GELDİ

INE verilerine göre, 2024'ün ilk 11 ayında İspanya'ya en fazla gelen ve en çok harcama yapan turistler İngilizler oldu.

Geçen yıl İspanya'yı 17,5 milyon İngiliz, 12,2 milyon Fransız, 11,3 milyon Alman, 5 milyon İtalyan ziyaret ederken, kuzey Avrupa ülkelerinden 4,7 milyon, Hollandalı 4,5 milyon ve Amerikalı 4 milyon turist geldi.

2024 YIL SONU HEDEFİ

Ülkenin, 2024'ü 91 milyon turist sayısı ve 125 milyar euro turizm geliriyle kapatması bekleniyor.