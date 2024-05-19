İHA
İspanya ve Portekiz'de dün gece görülen gök taşı, etkileyici anlara sahne oldu.
Mavi ateş topuna dönüştü
İber Yarımadası'nın farklı bölgelerinde kaydedilen görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle mavi bir ateş topuna dönüşen gök taşının geceyi aydınlattığı anlar hayranlık uyandırdı.
Düştüğü yerin bilgisi paylaşılmadı
Yetkililer, gök taşıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, düşüş yeri hakkında da bilgi paylaşılmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış