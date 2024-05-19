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İspanya ve Portekiz'de geceyi aydınlatan gök taşı

İspanya ve Portekiz'de geceyi aydınlatan gök taşı İber Yarımadası'nda dün gece mavi renkte bir ateş topu şeklinde görülen gök taşı, geceyi aydınlattı ve kameralara yansıyan görüntüleri hayranlık uyandırdı.