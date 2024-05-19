İHA

İspanya ve Portekiz'de dün gece görülen gök taşı, etkileyici anlara sahne oldu.

Mavi ateş topuna dönüştü

İber Yarımadası'nın farklı bölgelerinde kaydedilen görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle mavi bir ateş topuna dönüşen gök taşının geceyi aydınlattığı anlar hayranlık uyandırdı.

Düştüğü yerin bilgisi paylaşılmadı

Yetkililer, gök taşıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, düşüş yeri hakkında da bilgi paylaşılmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)