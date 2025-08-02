İspanya'da 7 İsrailli turist bir otelden kovuldu

Dünya soykırıma ses çıkarıyor...

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı tepkiler küresel çapta büyüyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları, 7 Ekim 2023’ten bu yana aralıksız devam ediyor.

DÜNYA İSRAİL'E KARŞI AYAĞA KALKTI

Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, İsrail'e yönelik tepkiler de geliyor...

GİTTİKLERİ YERLERDE RAHAT YOK

Özellikle Avrupa’da insanlar, işgalci İsrail vatandaşlarının ülkelerine rahatça girip çıkmasına karşı tepkilerini yükseltiyor.

HER YERDE PROTESTO ALTINDALAR

İspanya'da son günlerde, özellikle havalimanında ülkeye gelen İsrailliler protesto ediliyor, bazı turizm işletmeleri İbranice konuşan turistleri dükkanlarına almıyor.

Bu tepkilerin en çarpıcı örneği ise Lloret de Mar kentinde yaşandı.

İSRAİL LEHİNE SLOGAN ATTILAR

Barcelona yakınlarında bulunan tatil bölgesine gelen İsrailli turistler, burada uygunsuz ve İsrail lehine slogan attı.

OTELDEN KOVULDULAR

Çevredeki insanların ve görevlilerin yaşananlardan rahatsız olması üzerine 7 İsrailli turist, gecenin bir vakti otelden atıldı.

O anlar kameralara anbean yansırken görüntüler, dünyanın İsrail'e olan tutumunu en açık şekilde ortaya koyan belgelerden birisi oldu.