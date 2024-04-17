İspanya'da 850 bin hasta ameliyat için sıra bekliyor İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ameliyat olmak için bekleme listesinde yer alanlarının sayısı bir önceki yıla oranla 56 bin arttı.

AA

Sağlık alanında sorun yaşayan ülkelerin arasında İspanya, başı çekiyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı, krizin eşiğine gelmiş durumda.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 850 bin hastanın ameliyat için sıra beklediği belirtildi.

Bu rakam bir önceki yıla göre 56 binlik bir artışı temsil ediyor.

Ortalama bekleme süresi: 128 gün

Bekleme listesindeki hastaların sayısının 2023 yılında 850 bine yükselmesi dikkat çekiyor.

Bekleme sırasında son iki yıldır art arda rekorların kırıldığı ülkede, ameliyatlar için ortalama bekleme süresi ise 128 gün oldu.

Ameliyat bekleyen branşlar

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında ameliyat bekleme sürelerinin en fazla olduğu bölgeler Extremadura (181 gün), Endülüs (174) ve Cantabria (173 gün) oldu.

Ülkede ameliyat sıralarının en yoğun olduğu branşlar ise travmatoloji, oftalmoloji, genel ve sindirim cerrahisi olarak sıralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)