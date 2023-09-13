İspanya'da canlı yayında haber sunan muhabiri taciz eden şahıs tutuklandı Bir iş yerine yapılan saldırıyla ilgili bölgeden durumu aktaran kadın muhabir, canlı yayına bağlandığı sırada arkasından gelen bir adamın elle tacizine uğradı. Canlı yayında apaçık görülen olay sonrasında tacizci tutuklandı.

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İHA

İspanya'nın başkenti Madrid'de canlı yayına bağlanan muhabir akılalmaz bir olay yaşadı.

İspanyol Cuatro televizyon kanalı tarafından bir iş yerine yapılan saldırıyla ilgili haberleri aktarmak amacıyla bölgedeki durumu aktaran Isa Balado adlı kadın muhabir, sokaktaki bir adamın tacizine uğradı.

Muhabiri eliyle taciz etti

Muhabir Isa Balado'nun kamera karşısında iş yeri saldırısı haberinin ayrıntılarını anlatmaya başlamasının ardından olay yerine gelen zanlı, uygunsuz bir şekilde muhabire eliyle dokundu.

Canlı yayın sırasında yaşanan bu olay, hem kanalın izleyicileri hem de program ekibi tarafından açıkça görüldü.

Sunucu, muhabire taciz edilip edilmediğini sordu

Muhabir Isa Balado olayın ardından işine devam ederek haberi aktarmaya çalıştı, ancak televizyon programının sunucusu Nacho Abad durumu fark etti ve muhabirin sözünü keserek adamın kendisini taciz edip etmediğini sordu.

Kadın bu soruya “Evet” cevabını verdikten sonra hala yanında duran tacizci adama dönerek canlı yayında olduğunu söyledi ve kendisini rahat bırakmasını istedi.

Tacizci adam ise bir şey yapmadığını iddia ederek kendini savundu ve muhabirin saçına dokunmaya çalıştı.

Polisler tacizciyi yakaladı

Olayın kanal çalışanları tarafından ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri tacizciyi tutukladı.

İspanya Ulusal Polisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, canlı yayın yapan bir muhabire cinsel saldırıda bulunan kişinin tutuklandığı bildirildi ve zanlının yakalandıktan sonra polisler tarafından götürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)