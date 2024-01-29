İspanya'da ceset çalıp tıp fakültelerine satan örgüt çökertildi Valensiya kentinde, sahte evraklarla hastanelerden kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

İspanya Ulusal Polisi, kent genelinde yürüttüğü operasyonda, yaşları 41 ile 74 arasında değişen dört İspanyol vatandaşını ceset hırsızlığı ve satış suçlamasıyla yakaladığını duyurdu.

Sahipsiz kişilerin cesetlerini sahte belgelerle alıp kadavra olarak sattılar

Yapılan açıklamaya göre, suç örgütü hastaneler veya yaşlı bakım evlerinde hayatını kaybeden yalnız ve sahipsiz kişilere ait cesetleri sahte belgelerle edinerek, ardından bu cesetleri kadavra olarak kullanılmak üzere tıp fakültelerine satıyordu.

İspanyol polisi, soruşturmanın temelini, 2023 yılı başlarında ölen bir kişinin cesedinin Valensiya'daki bir hastanenin morgundan usulsüz bir şekilde kaldırılması ve daha sonra hastane kayıt defteri ile nüfus müdürlüğüne sunulan belgelerde sahtecilik tespit edilmesi oluşturduğunu belirtti.

1200 euroya satıyorlardı

Açıklamada, suç örgütünün kimsesiz, yaşlı veya hayati risk taşıyan bireyleri hedef alarak ölümlerinden sonra sahte belgelerle cesetleri ele geçirdiği ve bunları 1200 euro karşılığında tıp fakültelerine sattığı vurgulandı.