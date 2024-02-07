İspanya'da çiftçiler, ülke genelinde protestolarını artırdı İspanya'da protestolarını son iki gündür artırarak devam ettiren çiftçiler, ülke genelinde çok sayıda yolu kapatarak trafiği felce uğrattı.

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AA & Ensonhaber

İspanya'da çiftçilerin sosyal medya grupları aracılığıyla organize ettiği protestolar, ülkedeki 17 özerk yönetim bölgesinin 10'unda etkili oldu.

27 binden fazla traktör yollarda

Ülke genelinde 27 binden fazla traktörün yollara çıktığı protestoların en yoğun olduğu bölgeler arasında Barselona, Zaragoza, Murcia, Ciudad Real, Castellon, Cadiz, Toledo, Valladolid, Vitoria ve Logrono yer aldı.

Bazı yollarda araç kuyruklarının 20 kilometreye kadar uzadığı protestolar, çiftçilerin yanı sıra jandarma ve ulusal polis arasında gerginliklere yol açtı.

80 binden fazla kamyon yollarda kaldı

Katalonya'da yaklaşık bin traktörle Barselona'ya giren çiftçiler, özerk yönetim hükümeti yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

İspanya Ulusal Ulaştırmacılar Derneği ise çiftçi grevi nedeniyle 80 binden fazla kamyonun yollarda kaldığını duyurdu

Hükümet çiftçilere destek veriyor

Öte yandan, İspanya'da sol azınlık hükümeti, çiftçilerin "haklı talepleri" olduğunu ve onları desteklediklerini açıkladı.

Hükümet, ülkedeki 140 bin kadar çiftçiye 269 milyon euroluk olağanüstü yardım başlatacağını ve Avrupa Birliği Komisyonunca alınan 2030 yılına kadar pestisit kullanımının yarı yarıya azaltılması kararını gözden geçireceğini bildirdi.

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, gıda zinciri yasasını güçlendirmeyi ve ithalatta karşılıklılık uygulamayı taahhüt etti.

Verilen vaatlerden henüz ikna olmayan ve eylemlerini sürdüreceklerini kaydeden tarım sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, isteklerini şöyle sıraladı: