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    İspanya'da diktatör Franco Nazi selamıyla anıldı

    İspanya'da diktatör Franco Nazi selamıyla anıldı

    Faşist siyasetin her geçen gün arttığı Avrupa'da, İspanyollar eski diktatör Franco için Nazi selamı ve gamalı haçlarla Madrid'de saygı duruşunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 11:47
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 11:52
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    İspanya’da her yıl kasım ayının sonlarına doğru ülkede eski diktatörün ölüm yıl dönümünü kutlamak için küçük çaplı etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda milliyetçi ve faşist gruplar, 20 Kasım 1975’te ölen faşist diktatör ve Falanjist Parti lideri General Franco’yu andı.

    HİTLER SELAMI

    İspanyol faşistler, “Nazi selamı” olarak da bilinen Roma selamı ile dün Madrid'de saygı duruşunda bulundu.

    Anmada Anmada Nazi sembolleri ve gamalı haçlar da görüldü.

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    FEMEN BASTI

    Femen aktivistler ise Franco yanlısı göstericilerin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.
    Pandeminin ortasında faşizme izin veriliyor diye slogan atan kadınlar, 45 yıl önce ölen Franco'ya destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe tepki gösterdi.

    Femen aktivistler polis tarafından göz altına alındı.

    İspanya'da diktatör Franco nazi selamıyla anıldı İZLE

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