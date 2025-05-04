İspanya'da elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesi günler sürecek

DHA

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, ülke basınına yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin birkaç gün sürebileceğini belirterek, siber saldırılar da dahil olmak üzere her türlü olasılığı değerlendirdiklerini ifade etti.

"NÜKLEER SANTRALLERİN KAPATILMASIYLA ALAKASI YOK"

Aagesen, elektrik şirketlerinin hükümetle anlaşarak nükleer santrallerin kapatılmasına yönelik yürüttüğü programla elektrik kesintisinin ilişkilendirilmesinin "saçma" olduğunu vurguladı.

Bakan Aagesen, kesintinin nedenini araştırmak için titizlikle ve sorumluluk anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, "Amacımız, net ve doğrulanmış bilgilere ulaşmak ve bunları tam şeffaflık içinde kamuoyuna duyurmaktır" dedi.