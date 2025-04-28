Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İspanya'nın geniş bir bölümünü etkisi altına alan büyük elektrik kesintisinin ardından İçişleri Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Bakanlık, OHAL uygulamasının, ihtiyaç bildiren bölgelerde geçerli olacağını belirtti. Şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura bölgeleri, merkezi hükümetten kamu düzeni ve kritik hizmetlerin kontrolünü devralmasını talep etti.

Ülkenin elektrik altyapısını yöneten Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Endülüs ve La Rioja'nın bazı kesimlerinde elektrik akışının yeniden sağlandığını, diğer bölgelerde ise kademeli olarak normale dönüşün sürdüğünü açıkladı.

NÜKLEER SANTRALLERDE DURUM KONTROL ALTINDA

Elektrik kesintileri sonrası kamuoyunda güvenlik endişeleri oluşurken, İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN), ülkedeki nükleer reaktörlerin güvenli bir şekilde faaliyetlerini durdurduğunu ve acil jeneratörlerin devreye alındığını bildirdi. Konsey, herhangi bir güvenlik sorununun söz konusu olmadığını vurguladı.

KESİNTİNİN NEDENİ HALEN BELİRSİZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada kesintinin kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini belirterek, vatandaşları spekülasyonlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Sanchez, Fransa ve Fas'tan alınan destekle ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde elektriğin yeniden sağlanmaya başladığını duyurdu. Başbakan ayrıca halka yalnızca resmi açıklamalara güvenmeleri çağrısında bulundu ve telefon kullanımını asgariye indirmelerini istedi. Özellikle telekomünikasyon altyapısının korunması için telefon görüşmelerinin kısa ve gerekli hallerde yapılması gerektiğini vurguladı.

Sanchez, ülke genelinde güvenlik güçlerinin sokaklardaki varlığını artıracaklarını ve şu ana kadar ciddi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını söyledi. Hastanelerin hizmet vermeye devam ettiğini, limanlarda olağanüstü bir durum olmadığını belirten Sanchez, hava trafiğinin azaltıldığını ve tren seferlerinin güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını da sözlerine ekledi.

KESİNTİLER, PORTEKİZ VE FRANSA'YA DA SIÇRADI

Elektrik kesintilerinin etkileri yalnızca İspanya ile sınırlı kalmadı. Portekiz genelinde de trafik ışıkları devre dışı kaldı, Lizbon ve Porto şehirlerinde metro seferleri durduruldu. Başkent Lizbon'da kartlı ödemeler yapılamazken, havayolu şirketleri yolculara havalimanlarına gitmemeleri çağrısında bulundu. TAP Air, yeni bir duyuru yapılana kadar yolcuların evlerinde kalmasını istedi.

Fransa'da ise İspanya ve Portekiz kaynaklı kesintilerin ardından bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Fransa'nın enerji ağı operatörü RTE, kesintilerin etkisinin sınırlı olduğunu ve bölgelerdeki enerji akışının kısa sürede normale döndüğünü bildirdi.